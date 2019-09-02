Нижний Новгород, , 10:17 — REGNUM В Нижегородской области решили отойти от сложившейся традиции и назначить министра транспорта и автомобильных дорог, чьё кресло освободилось после добровольной отставки Вадима Власова, из кадрового резерва. Новым членом областного правительства стал Павел Саватеев, ранее руководивший департаментом строительства и капремонта Нижнего Новгорода и заявлявшийся на пост другого министра — строительства, но первое место в этом конкурсе не занявший. Саватеев приступил к обязанностям сегодня, 2 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В конкурсе на пост строительного министра Саватеев добрался до финала и прошёл собеседование с главой региона. По результатам этого он попал в кадровый резерв. До назначения в администрацию Нижнего Новгорода в октябре 2018 года Павел Саватеев работал в комитете по развитию транспортной инфраструктуры правительства Санкт-Петербурга. Также он имеет профильное образование — «автомобильные дороги и аэродромы».

По словам Глеба Никитина, в автодорожной отрасли в ближайшие годы стоит ряд важных задач по реализации крупных проектов. В их числе — дорога Неклюдово — Золотово, несколько транспортных развязок.

Нижегородский политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях отметил, что Саватеев «за недолгое время работы в мэрии хорошо себя проявил, глубоко в теме строительства крупных инфраструктурных проектов», на что, вероятно, и обратил внимание губернатор на собеседовании, проводимом по другому профилю.

Напомним, Вадим Власов ушёл в отставку по собственному желанию в середине августа 2019 года. При этом совершенно неожиданно для многих. После этого его начали прочить на должность главы Бора.

Читайте также: Министра транспорта Нижегородской области отправили в отставку