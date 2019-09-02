Нур-Султан, 2 сентября 2019, 10:15 — REGNUM Депутаты Сената Казахстана единогласно проголосовали за назначение председателем верхней палаты парламента Дариги Назарбаевой, сообщает 2 сентября агентство «Казинформ».
Отмечается, что во время тайного голосования за кандидатуру Назарбаевой проголосовали 48 депутатов. Общая численность сената Казахстана составляет 49 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября кандидатуру Назарбаевой на должность председателя Сената выдвинул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Новые выборы главы верхней палаты проходят в связи с переназначением некоторых сенаторов 12 августа.
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