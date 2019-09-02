Нью-Дели, , 11:28 — REGNUM После неудачной попытки продажи 76% акций Air India в прошлом году правительство Индии предпримет еще одну попытку избавиться от своего пакета акций обремененной убытками авиакомпании.

«Я считаю, что правительство не должно заниматься делами авиакомпаний. Считаю, что правительство должно полностью покинуть Air India», — заявил журналистам министр авиации страны Хардип Сингх Пури. «Есть много людей, которые заинтересованы в акциях компании, тому, кто их получит, очень повезет», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», вопросом продажи доли правительства будет заниматься специальная группа, возглавляемая министром внутренних дел страны Амитом Шахом.

Напомним, что в настоящее время общая сумма долга авиакомпании оценивается в 310 миллиардов рупий (примерно 4,31 миллиарда долларов). В середине августа компании по сбыту нефти прекратили поставки топлива для Air India Group в шести аэропортах страны.