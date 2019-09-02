Тбилиси, , 10:07 — REGNUM Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе планирует выступить с заявлением, темой которого может стать его отставка с поста председателя правительства, передает 2 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Отмечается, что 1 сентября члены правящей партии обсудили запланированные изменения в правительстве. Однако законодатели не уточняли, кого именно коснуться изменения.

Лидер партии «Грузинская мечта» Гия Вольский заявил, что 2 сентября Бахтадзе выступит с заявлением, после чего у общественности будет «довольно большой объем информации».

Напомним, 1 сентября грузинский телеканал «Привели» со ссылкой на собственные источники сообщил, что в бизнес-центре основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили состоялось заседание членов правительства и секретариата правящей партии. По данным телеканала, решение об отставке Мамуки Бахтадзе уже принято.