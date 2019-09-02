Представители Индийского национального конгресса, главной оппозиционной партии страны, обрушились с критикой на правительство и правящую партию из-за резкого падения темпов роста ВВП. Официальный представитель партии Приянка Ганди потребовала, чтобы власти разъяснили населению, кто именно несет ответственность за «разрушение» экономики.

В своем твиттере она заявила, что, несмотря на многочисленные обещания увеличения темпов роста, нынешнее правительство страны во главе с Нарендрой Моди «прокололось» в экономической сфере. «Рост ВВП слабый, рупия тоже, население страны теряет свои рабочие места», — заявила политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», некоторые представители оппозиции, например члены Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш и Маниш Тевари заявили, что правительство обманывает людей относительно темпов роста экономики. «Рост ВВП не составляет 5%, как заявляет правящая партия. Рост национальной экономики максимум составляет 3%», — отметили они.

Нью-Дели, , 13:07 — REGNUM «Неудивительно, что правительство делает ставку на националистические чувства и выделяет штатам деньги непосредственно перед выборами», — заявили представители оппозиции.