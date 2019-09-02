Пхеньян, , 10:07 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Вьетнама Нгуен Фу Чонгу по случаю национального праздника — Дня независимости, сообщает Центральное телеграфное агенство Кореи.

Глава Северной Кореи выразил уверенность вдальнейшем укреплении и развитие дружеских отношений между странами.

Напомним, что в рамках своего визита во Вьетнам, состоявшегося в марте текущего года, Ким Чен Ын отметил, что данная встреча стала новым толчком в развитии северокорейско-вьетнамских дружеских отношений, установленных прошлыми поколениями.

Так же в рамках встречи на высшем уровне Ким Чен Ын и Нгуен Фу Чонг сошлись во мнениях относительно необходимости укрепления культурного, экономического, технического, научного и военного сотрудничества.