Радио REGNUM
Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 2 сентября 2019, 12:00 — REGNUM Подробнее о важном — в вечернем выпуске Радио REGNUM в 14:00 (мск).

Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/1645.

Читайте ранее в этом сюжете: В Латвии разозлились на РФ, в Белоруссии страдают из-за неё: Радио REGNUM