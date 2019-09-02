Киншаса, , 10:54 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, находящийся на данный момент с визитом в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщил, что страна страдает от вооруженных столкновений и эпидемии вируса Эбола, и пообещал поддержать страну в решении данных проблем.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Генсек ООН посетил конголезский город Гома, являющейся столицей провинции Северное Киву, в котором по-прежнему продолжается кампания по предотвращению вспышки вируса Эбола. В результате заражения данным заболеванием погибло уже более 2000 человек. По словам Гутерреша, все структуры ООН нацелены на прекращение эпидемии в ДРК.

Гутерреш также гарантировал, что миротворческие войска ООН в ДРК будут продолжать оказывать поддержку вооруженным силам страны в борьбе с террористическими группировками, которые представляют угрозу не только для ДРК, но и для всех стран Африки.

Генеральный секретарь ООН в ходе своего трёхдневного визита планирует посетить столицу ДРК город Киншаса, где он встретится с Президентом страны Феликсом Чисекеди.