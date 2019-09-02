Нур-Султан, 2 сентября 2019, 09:53 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул кандидатуру Дариги Назарбаевой на должность председателя Сената республики. Об этом 2 сентября сообщил глава администрации президента Крымбек Кушербаев на совместном заседании палат, сообщает издание Tengrinews.
Новое голосование проводится в связи с тем, что 12 августа Назарбаева была переназначена депутатом Сената. После выдвижения кандидатуры сенаторы должны принять участие в тайном голосовании.
Напомним, 12 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил Даригу Назарбаеву и Мухтара Кул-Мухаммеда депутатами Сената.
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