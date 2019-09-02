Владивосток, , 09:57 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин во Владивостоке проведёт заседание президиума Госсовета «О национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Приморья.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Владимир Путин 4 сентября встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который будет принимать участие в Восточном экономическом форуме.

В этот же день глава государства проведёт заседание президиума Государственного совета РФ.

5 сентября запланированы двусторонние встречи Владимира Путина с главами государств и правительств, приглашенными на форум.

6 сентября Путин намерен обсудить с общественностью вопросы развития Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток на финишной прямой в подготовке к юбилейному ВЭФ, на котором подведу итоги пятилетней работы форума.