Додома, , 11:04 — REGNUM Правительство Танзании обязалось и впредь сотрудничать с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) с целью поиска разрешения вопросов присутствия беженцев в стране и их репатриации на родину.

По информации танзанийского новостного издания «HabariLeo», об этом заявил Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива во время переговоров с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранд, проведенных в выставочном центре японского города Йокогама после завершения 7-й Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD 7).

В ходе переговоров Премьер-министр подчеркнул важность деятельности УВКБ ООН по оказанию поддержки регионам, заселенным беженцами, что оказало негативное влияние на обстановку в стране.

«Тем не менее Правительство Танзании будет продолжать взаимодействовать с УВКБ ООН в деле повышения защиты районов поселения беженцев, с тем чтобы местные жители могли жить в мире и спокойствии», — отметил Маджалива.

Верховных комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, в свою очередь, положительно отметил готовность Правительства Танзании принять на своей территории беженцев и неравнодушность Президента Танзании Джона Магуфули к проблемам беженцев.