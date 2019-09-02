Нью-Дели, , 13:56 — REGNUM Высокопоставленный деятель оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК) Дигвиджая Сингх заявил, что правящая Бхаратия джаната парти (БДП) получает финансирование у Межведомственной разведки Пакистана (ISI). Об этом 1 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Дигвиджая Сингх, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что Бхаратия джаната парти давно продает разведывательные данные и национальные секреты ISI. Он добавил: «Как правило, в интересах Пакистана шпионят не мусульмане, а индусские партии, такие как БДП». Дигвиджая Сингх также потребовал, чтобы индийская пресса изучила данный вопрос и провела собственное расследование.

В ответ на высказывание оппозиционера лидер БДП Шиврадж Сингх Чоухан заявил: «Бхаратия джаната парти и другие партии индусского национализма не нуждаются в сертификатах патриотизма. О нашей верности Индии знают и страна, и весь мир».