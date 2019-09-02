Нью-Дели, , 15:10 — REGNUM Ведущая оппозиционная партия Индийский национальный конгресс (ИНК) пообещала помощь всем жителям северо-востока, «незаконно лишенным гражданства». Об этом 1 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Высокопоставленный деятель ИНК Сушмита Дев, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнула, что из-за халатности правящей Бхаратия джаната парти (БДП) «многие полноправные граждане Индии были исключены из Национального реестра граждан». По словам оппозиционного деятеля, Индийский национальный конгресс предоставит всем жителям штата Ассам, «незаконно лишенным гражданства Индии», всю необходимую помощь для защиты их прав и свобод. Сушмита Дев также добавила: «Бхаратия джаната парти потратила 11 млрд рупий (примерно 150 млн долларов) на обновление Национального реестра граждан и все равно допустила ошибки. Как можно позволить правительству БДП осуществить подобное в масштабах всей страны?».

Ранее правительство Индии опубликовало окончательную версию Национального реестра граждан, из которой были исключены имена более 1,9 млн жителей штата Ассам. Указанная категория населения была фактически лишена гражданства. Сообщается, что в течение 120 дней исключенные из реестра индийцы смогут оспорить решение правительства в Трибуналах для иностранцев. Напомним, что из первоначальной версии Национального реестра граждан Индии, опубликованной в сентябре 2018 года, были исключены имена 4 млн человек.