Нур-Султан, , 09:43 — REGNUM Политическая трансформация в Казахстане будет постепенно и неуклонно выполняться с учетом интересов государства и народа. Об этом 2 сентября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, взрывная бессистемная политическая либерализация приводит к дестабилизации ситуации в стране и даже к потере государственности. Глава государства отметил, что власти будут осуществлять реформы без залегания вперед.

«Сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство — это еще не свершившийся факт, а цель», — сказал Токаев.

Напомним, 2 сентября во время совместного заседания Сената и Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана президент республики Касым-Жомарт Токаев впервые выступил с обращением к народу.