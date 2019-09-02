Нью-Дели, , 11:00 — REGNUM Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават оценил обстановку на линии контроля на индийско-пакистанской границе. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Официальный представитель министерства обороны Индии подчеркнул, что 31 августа генерал Бипин Рават лично оценил боевую готовность пограничных подразделений сухопутных войск Индии в округах Раджаури и Пунч, Джамму и Кашмир. Начальник штаба сухопутных войск Индии также заслушал доклады местного командования о мерах, предпринимаемых для борьбы с незаконным проникновением пакистанских боевиков на территорию Индии, а также с рекрутированием молодежи в террористические группировки. Сообщается, что по итогам поездки генерал Бипин Рават высоко оценил самоотверженность индийских солдат на границе с Пакистаном, их решимость и готовность отразить любую угрозу национальной безопасности Индии.

Формирования сухопутных войск Индии на линии контроля были приведены в полную боевую готовность после того, как индийская разведка добыла сведения о действиях Пакистана по усилению террористических группировок на границе с Индией, а также о намерениях Исламабада переправить в индийский Кашмир более 100 афганских боевиков для дестабилизации ситуации в регионе. Напомним, что решение правительства Индии отменить особый статус штата Джамму и Кашмир привело к очередному обострению индо-пакистанского конфликта. Исламабад обвинил Нью-Дели в нарушении международного права и попытках урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке.