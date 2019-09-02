Мадрид, , 10:47 — REGNUM Действующий председатель правительства Испании, Педро Санчес, надеется, что кризис, в котором находится испанская политика, может быть разрешен без повторения парламентских выборов. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

При этом Санчес отвергает предложения партии «Подемос» о создании коалиционного правительства. Политик решительно выступает за «третий путь», который, по его мнению, больше всего подходит стране. По мнению Санчеса, необходимо создать правительство, основанное на общей «прогрессивной программе». Глава правительства надеется, что ему удастся до 23 сентября провести переговоры с представителями других партий и договориться с ними по ключевым вопросам новой, «прогрессивной» политики.

23 сентября — крайний срок, до которого правительство должно быть сформировано. В противном случае в Испании пройдут очередные парламентские выборы 10 ноября.