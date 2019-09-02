Анкара, , 10:11 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «Если силы Башара Асада продолжат свое агрессивное поведение, новая гуманитарная катастрофа неизбежна. Может случиться нечто даже более страшное, чем то, что имело место в Алеппо».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Международное сообщество все ещё безмолвствует. Нам необходимо видеть его поддержку. Мы должны слышать его голоса, иначе эта ситуация напрямую отразится на европейской безопасности, мигранты достигнут Европы, чего боятся ее жители».

Министр добавил: «Асад и те, кто его поддерживает, хотят создать для европейцев проблемы, кратно увеличив поток мигрантов. Поэтому они и особо нацелены на места проживания мирного населения. В результате их атак погибло, по меньшей мере, 500 человек, 1 млн человек был согнан с мест проживания, из них 200 тыс. пришли на турецкую границу».