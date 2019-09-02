Анкара, , 09:32 — REGNUM Совет по вопросам обороны и иностранных дел Греции, собравшийся под председательством премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса, опубликовал заявление, в котором говорится, что, в рамках миграционного соглашения между Турцией и ЕС, высылка мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища на территории страны, в Турцию, будет ускорена.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении сказано, что для этого будет изменено законодательное регулирование, обеспечивающее обжалование решения об отказе в предоставлении убежища. Посредством этого шага сроки рассмотрения дел мигрантов значительно сокращаются, что способствует их скорейшей высылке в Турцию.

В заявлении указано, что был принят и ряд иных решений, которые, в рамках развития сотрудничества Греции с FRONTEX и НАТО, препятствуют попаданию в Эгейское море нелегальных мигрантов и обеспечивают полицейский контроль повышенной строгости для фиксации местонахождения мигрантов, чьи запросы на предоставление временного убежища не были удовлетворены.