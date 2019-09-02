Бени, Конго, , 09:35 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пообещал поддерживать армию Демократической Республики Конго (ДР Конго) в ее борьбе с вооруженными группировками. Об этом сообщает ВВС Africa.

Во время своего визита в город Восточный Бени, состоявшегося с 31 августа по 1 сентября, Гутерриш заявил о необходимости проведения «наступательной операции против повстанцев».

Гутерриш пообещал, что миротворцы ООН будут тесно сотрудничать с конголезскими военными и полицией.

«Мы сделаем все, чтобы положить конец бедствиям, связанным с отсутствием безопасности», — сказал Гутерриш.

Напомним, в ДР Конго размещено около 16 000 миротворцев, что делает миссию ООН в стране (MONUSCO) одной из крупнейших в мире. Годовой бюджет миссии составляет более 1 млрд долларов США.