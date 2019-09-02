Душанбе, , 09:28 — REGNUM В Таджикистане планируют увеличить сроки лишения свободы за применение пыток с целью получения признательных показаний или сведений, сообщает 2 сентября агентство Asia-Plus.

Отмечается, что правительство республики направило в парламент соответствующий проект поправок в уголовный кодекс. Поправки предлагают увеличить срок лишения свободы за совершение данного преступления.

В настоящее время виновные лица наказываются на срок от двух до пяти лет. В случае принятия поправок обвиняемым будет грозить срок от 5 до 7 лет.

Напомним, в июле 2019 года комитет ООН по правам человека направил свои заключительные рекомендации Таджикистану. Представители международной организации призвали власти республики искоренить пытки в местах лишения свободы.

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