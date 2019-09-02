Анкара, , 09:54 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «В проекте F-35 Турция имеет статус партнёра и производителя, мы заплатили деньги, а самолёты нам не отдают. Сколько заплатили? 1,35 млрд долларов, а передача самолётов не начиналась. Подходит к концу обучение наших пилотов».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Как мы поступим в такой ситуации? У нас нет настроения чего-то дожидаться. Не забывайте, что мы — дети турецкой нации, и мы сделаем то, что необходимо. Сделаем то, что говорит наш национальный характер, не стоит его испытывать».

Турецкий лидер добавил: «С одной стороны, мы интенсифицируем процессы разработки и производства собственного истребителя 5 поколения, с другой — присматриваемся к альтернативным вариантам поставок. Мы посетили авиасалон в России. Зачем? Мы будем искать и смотреть, где и что есть, самолёт ли, вертолет ли, в том числе и применительно к оборонной сфере. Даже только лишь присматриваясь, проводя переговоры, задействуя в этих работах персонал нашего оборонпрома, мы укрепляем Турцию завтрашнего дня».