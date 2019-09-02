Анкара, , 12:01 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Изматывающая ситуация на нашей границе с Сирией вовсе не является единственной проблемой в оборонной сфере, где мы столкнулись с рядом важных вопросов. Одним из них являются споры вокруг поставок систем противовоздушной обороны. Нужно со всей искренностью признать, что, с точки зрения удовлетворения наших потребностей в сфере ПВО, для нас нет разницы между российскими системами С-400 и американскими комплексами Patriot».

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Однако вопрос продажи нам зенитно-ракетных комплексов Patriot превратился в средство давления на нас, наши потребности в безопасности были использованы нам во вред, а потому нам не следует колебаться в изменении своих предпочтений в пользу другой системы».

Турецкий лидер добавил: «В конце концов так мы и поступили. Конечно, идеальной была бы ситуация, когда мы ни в ком не нуждаемся, а сами разрабатываем системы такого рода, сами производим их, а ещё и делимся ими с союзниками».