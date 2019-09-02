Анкара, , 09:28 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Хотя мы и не стали полноправным членом ЕС, наш таможенный союз с Европой и оборонная концепция НАТО сделали нашу экономику конкурентоспособной на мировом уровне».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «600-летнее Османское государство, уйдя с исторической сцены, оставило на своем месте молодую Турецкую Республику. После Второй мировой войны мы, приняв западные демократическую модель и оборонную концепцию, вступили в новый период».

Турецкий лидер добавил: «В последнее время НАТО, хоть и занимая по ряду вопросов, в основном, по нашей безопасности, в полном смысле слова выхолощенную позицию, продолжает оставаться важнейшей платформой оборонного сотрудничества и для нас, и для наших союзников. Несмотря на отдельные сомнительные позиции ряда государств по отношению к нам, у нас нет ни малейшего намерения отказываться от членства в НАТО или наших союзников».