Анкара, , 12:40 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики Седат Онал в своей речи на открытии в Анкаре посольство Доминиканской Республики заявил: «У нас есть множество причин для ещё большей синергии между нашими странами. В вопросе интенсификации двустороннего торгового оборота большое значение имеют посольства. В течение последних 15 лет наш торговый оборот с регионом Латинской Америки и Карибского моря вырос с 1,5 до 12 млрд долларов».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Седат Онал отметил: «Конечно, осталось много шагов, которые только предстоит предпринять в будущем. Мы надеемся, что, структурировав посредством таких представительств наше сотрудничество, будем и дальше развивать его».

Дипломат добавил: «Именно благодаря турецким посольствам в Латинской Америке и посольствам латиноамериканских государств в Турции нам удалось добиться такого прогресса. Турция надеется развивать свои отношения с Доминиканской Республикой как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. У нас есть достойные кадры для углубления нашего сотрудничества. Мир стал глобальнее. Никто не независим от таких известных явлений, как терроризм или изменение климата».