Екатеринбург, , 09:22 — REGNUM Екатеринбургский памятник Николаю II и его семье подвергся вандализму. Об этом сообщает ЕАН.

Монумент, находящийся на территории Храма-на-крови, исписали чёрным фломастером. На постаменте памятника остались надписи, оскорбляющие РПЦ и одну из партий — их обвиняли в сатанизме и связях с масонами.

Надписи уже стёрли. В полиции обещают прокомментировать инцидент позже.

Напомним, в июле 2019 года в Екатеринбурге повредили рисунок Покраса Лампаса «Супрематический крест». Коммунальные рабочие залили часть работы гудроном.

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