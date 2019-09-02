Берлин, , 09:19 — REGNUM Немецкая оппозиционная партия «Альтерантива для Германии» (АдГ) заняла вторые места по итогам выборов в парламенты (ландтаги) земель Бранденбург и Саксонии. В партии назвали этот успех «сигналом пробуждения» страны.

«АдГ добилась выдающихся результатов в Бранденбурге и Саксонии. Это показывает: избиратели приняли нашу политику и нашу программу. Они хотят, чтобы мы взяли на себе больше ответственности. Это важный сигнал пробуждения для Германии», — написал на своей странице в Twitter председатель берлинского отделения партии, заместитель спикера АдГ Георг Пацдерски.

«Пришло время для АдГ. Старые партии больше не обойдут нас! Голоса миллионов избирателей во всей Германии больше не могут игнорироваться!», — написал он в другой публикации.

Ранее ИА REGNUM опубликовало результаты выборов в Саксонии и Бранденбурге, прошедшие 1 сентября. Отметим, что обе земли входили в состав ГДР. Современные социологи и политологи обращают внимание на разницу в менталитете и политических предпочтениях жителей западной и восточной части Германии: на западе больше поддерживают открытое общество, мультикультурализм, права для ЛГБТ, экологическую политику; на востоке более привержены консервативным ценностям.

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