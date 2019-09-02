Абу-Даби, , 10:18 — REGNUM Власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что начинают подготовку к осуществлению немедленных операций по оказанию помощи пострадавшим от сильнейших наводнений в Судане. Эмиратское информационное агентство WAM сообщает, что основную гуманитарную помощь предоставит ФондХалифы бен Заида Аль Нахайяна.

Представители Фонда заявили, что в настоящее время организация координирует свою деятельность с посольством ОАЭ в Хартуме для доставки гуманитарных грузов. Данный шаг осуществляется в соответствии с указаниями президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна при поддержке наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Напомним, что столица Судана Хартум и округ Белый Нил подверглись сильнейшим наводнениям, в результате которых погибли по меньшей мере 62 человека. В ходе природного катаклизма был нанесен ущерб свыше 26 000 домовладений.