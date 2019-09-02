Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Власти США продолжат поддерживать территориальную целостность Украины, это чётко дал понять украинскому президенту Владимиру Зеленскому вице-президент США Майк Пенс во время переговоров в Варшаве. Об этом помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон написал 2 сентября в своём Twitter.

«Послание вице-президента не могло быть более ясным», — отметил Болтон.

Американская сторона выступала и будет выступать за безопасность и территориальную целостность Украины, пояснил он. Сам Пенс, общаясь с Зеленским, подчеркнул, что отношения Вашинтона и Киева ещё никогда не были столь крепкими.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Зеленского и Пенса состоялась 1 сентября во время визита украинского лидера в Польшу. Оба политика были приглашены в Варшаву для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны

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