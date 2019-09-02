Амман, , 09:32 — REGNUM Вооруженные силы Саудовской Аравии приняли участие в военных учениях Eager Lion — 2019, которые проходят на территории Иорданского Хашимитского Королевства.

В рамках тренировок были задействованы части Военно-морского флота, Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны ВС Саудовской Аравии. Кроме того, в мероприятиях приняли участие сотрудники сил безопасности США, Великобритании, Франции, Германии и Японии. Всего же в военных учениях задействованы свыше восьми тысяч военнослужащих. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Глава саудовской делегации, бригадный генерал Джафар бен Хади Аль-Кахтани заявил, что учения направлены на повышение квалификации военнослужащих в рамках международной борьбы с терроризмом. Совместные тренировки включали в себя подготовку к ведению боевых действий в городах, освобождение заложников и осуществление стратегических спецопераций. Он также отметил, что упражнения имитируют реальность, и во время большинства из них использовались боевые патроны.