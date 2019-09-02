Абу-Даби, , 10:58 — REGNUM Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубая шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум на церемонии, состоявшейся в Международном финансовом центре Дубая, утвердил вступление в силу нового трудового законодательства. Новое законодательство устанавливает особый порядок трудовых взаимоотношений между работодателями и сотрудниками, а также регулирует положение работников, занятых неполный рабочий день или имеющих краткосрочные контракты. Об этом сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

Положения законодательства включают в себя такие ключевые вопросы, как назначение выплат при увольнении сотрудников, размер пособий по болезням и в рамках отпуска по уходу за ребенком. Кроме того, новый закон устанавливает ограничение применения системы штрафов за несвоевременные выплаты заработной платы сотрудникам. Впервые в трудовое законодательство ОАЭ введены механизмы наказания работодателей за проявление дискриминации.

Глава Международного финансового центра Дубая Эсса Казим заявил, что усовершенствование трудового законодательства является неотъемлемой частью стратегии ОАЭ по созданию благоприятной среды для работы более 24 тысяч сотрудников.