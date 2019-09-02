Рабат, , 09:15 — REGNUM Глава Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ) генерал Стивен Таунсенд провел ряд встреч с членами марокканского правительства и руководителями военных ведомств страны, в ходе которых стороны обсудили пути дальнейшего расширения оборонного сотрудничества между США и Марокко. Рабат и Вашингтон высоко оценивают стратегическое партнерство в рамках совместной борьбы с терроризмом с целью обеспечения безопасности на Африканском континенте. Об этом сообщает марокканское информационное издание MAP.

Генерал Таунсенд, возглавлявший высокопоставленную американскую делегацию, выразил удовлетворение США надежностью Марокко как оборонного партнера, отметив важность развития двусторонних отношений между государствами-союзниками. По словам командующего АФРИКОМ, данные связи «основаны на взаимной приверженности достижению безопасности и стабильности в регионе».

Американский генерал также подчеркнул, что США разделяет озабоченность марокканских властей относительно нестабильности в регионе Сахеля, сообщив, что Вашингтон взаимодействует со всеми африканскими и международными партнерами для скорейшего решения данной проблемы.