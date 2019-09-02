Загреб, , 10:16 — REGNUM Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович впервые прокомментировала инцидент в хорватском городе Книне, когда на сербских футбольных болельщиков напала группа людей в масках. Об этом сообщает хорватская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Хорватии.

По словам президента, насилие всегда и везде осуждается, однако любой инцидент происходящий между хорватами и представителями других национальностей нельзя постоянно квалифицировать как преступление на почве межэтнической вражды. Комментируя высказывания сербских политиков, критикующих хорватское общество в связи с событиями в Книне, Китарович заявила, что страна (Сербия), которая сама не признала акты своей агрессии и реабилитировала четников (сербских партизан-националистов), сербский фашистский режим во время Второй мировой войны, не может «учить Хорватию».

Она добавила, что Загреб хочет стабильных отношений с Белградом и это, в первую очередь, отвечает интересам сербского и хорватского меньшинств на территориях республик.

Президент отметила, что не станет отвечать на провокации, но, в то же время, она будет защищать интересы своей страны.

«Я не позволю втянуть нас в словесную перепалку, но, при этом, мы не перестанем твердо отстаивать национальные интересы Хорватии», — заключила Грабар-Китарович.