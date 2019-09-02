Белград, , 11:35 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич объявил о кадровой ротации в правительстве Сербии и СНС (Сербской прогрессивной партии), которую он возглавляет. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Александр Вучич, как глава СНС, заявил, что партия заинтересована в обновлении кадрового состава и привлечении большего числа молодых людей. Президент также добавил, что если СНС получит большинство голосов на предстоящих парламентских выборах, то он обновит нынешний состав министров при правительстве Сербии.

При этом, Вучич отметил, что это не означает, что сегодняшние министры и депутаты, представленные от партии, плохо справляются со своими обязанностями. По его словам, у руководства Сербии просто есть необходимость в «притоке новой крови и энергии».