Аддис-Абеба, , 09:58 — REGNUM Министерство горнодобывающей промышленности и нефти Эфиопии выдало разрешения на разведку и добычу полезных ископаемых семи частным компаниям, отвечающим необходимым требованиям.

Стоит отметить, что до недавнего времени все компании, которые занимались в Эфиопии геологической разведкой и добычей ресурсов должны были либо становиться государственными, либо соглашаться на государственное участие Эфиопии в их деятельности. Согласно отчету министерства, 3 компании получили лицензию на разведку и добычу золота, каменного угля и мелкомасштабное производства хромита. До этого среди компаний, которым руководство Эфиопии разрешило вести золотодобычу, были только 2 иностранные государственные компании из Китая, действовавшие в стране в порядке исключения. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Согласно сообщению министерства, остальные 4 компании ограничились лишь получением разрешений на геологическую разведку природных ресурсов. Размер инвестиций, которые 7 частных компаний принесут экономике Эфиопии оценивается минфином страны в 7,2 млн долларов США. По информации министерства труда Эфиопии, данные компании также создадут возможности трудоустройства для 281 человека.