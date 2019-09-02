Аддис-Абеба, , 09:19 — REGNUM Генеральные прокуратуры Эфиопии и Кении подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с трансграничными преступлениями и торговлей людьми на границе между двумя странами.

Генеральный прокурор Эфиопии Бырхану Цегай и директор канцелярии Генерального прокурора Кении Ноордин Мохамед Хаджи подписали соглашение от имени Эфиопии и Кении соответственно. Генеральный прокурор Эфиопии заявил, что давние отношения между Эфиопией и Кенией могут стать примером для других африканских стран. Он также напомнил о состоявшихся ранее переговорах между премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и президентом Кении Ухуру Кениатой о борьбе с трансграничными преступлениями, подчеркнув, что двум странам необходимо уделять должное внимание и совместно работать над решением проблемы бедственного положения эфиопов, которые вынужденно пересекают общую границу двух стран, чтобы достичь ЮАР, Танзании и других стран. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

Глава прокуратуры Эфиопии отметил важность борьбы с терроризмом и трансграничной коррупцией, добавив, что Эфиопия хочет подражать опыту Кении в этом отношении, ее наращиванию потенциала и технической поддержке. Директор канцелярии Генерального прокурора Кении сказал, что приехал в Эфиопию не только, чтобы подписать соглашение, но и укрепить связи между двумя странами и сотрудничать в борьбе с торговлей людьми и трансграничными преступлениями. Он также пригласил Эфиопию вступить в Восточноафриканскую ассоциацию прокуроров (ЕААП).