Иерусалим, , 09:22 — REGNUM Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) распорядилась открыть бомбоубежища вблизи израильско-ливанской границы. Данное решение было принято 1 сентября после ракетного обстрела с территории Ливана, сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom.

Распоряжение касается населенных пунктов на севере Израиля, расположенных в пределах четырех километров от границы с Ливаном. Однако служба тыла отмечает, что нет необходимости находиться в бомбоубежищах постоянно.

Кроме того, управление ЦАХАЛ призвало фермеров прекратить сельскохозяйственные работы в приграничных территориях.