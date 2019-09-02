Москва, , 08:47 — REGNUM Переговоры глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Джавада Зарифа состоятся 2 сентября и будут посвящены обстановке на Ближнем Востоке, в частности, действиям Израиля. Об этом сообщил журналистам Зариф, фрагмент его выступления опубликован МИД Ирана.

Министры затронут вопросы отношений Москвы и Тегерана, а также проблемы региона. Сирию, по которой необходимо согласование, координацию действий по Йемену, а также «агрессию сионистского режима», пояснил прибывший в Москву иранский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября Израиль и Ливан обменялись военными ударами на фоне растущей в приграничных районах напряженности. Американская сторона заняла сторону Израиля в этом конфликте, подчеркнув «полное право» израильтян защищать себя от нападений.

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