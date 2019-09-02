Приштина, , 09:31 — REGNUM 31 августа посол Великобритании в Косово Руайри О’Коннел провел последний день на этой должности.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», этим днем он воспользовался для того, чтобы попрощаться с гражданами Косово и дать советы на будущее его руководителям:

«Как я нередко уже говорил, в конце своего мандата я и моя семья сядем в самолет и вернемся домой, но вы должны жить здесь. Поэтому очень важно, чтобы Косово взяло ответственность за свое будущее в свои руки».

… «У меня сердце кровью обливается, когда я думаю о тех трудностях, через которые проходит Косово в борьбе за независимость, и двадцать лет спустя после войны существует ощущение, что международное сообщество в каком-то смысле «должно» Косово обеспечить лучшее управление, лучшую экономику и лучший суд. На самом деле мы ничего не должны Косово. Это цена независимости. Вы должны сделать это сами. Мы можем вам помочь, мы вам поможем, но мы не можем сделать для вас все. Может ли прийти в голову, чтобы в какой-то стране ее проблемы решали иностранные добровольцы, а граждане этой страны просто стояли и смотрели? Мне нет».