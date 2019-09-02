Рим, , 08:46 — REGNUM Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, которому поручено сформировать новое правительство, намерен выполнить свою задачу до среды 4 сентября. До этого времени партия «Движение 5 звезд» проведет среди своих членов голосование о сотрудничестве с Демократической партией, передает немецкий канал n-tv.

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3 сентября среди «звезд» состоится онлайн-голосование. Члены партии ответят на вопрос, согласны ли они на коалицию с демократами под руководством беспартийного Конте. Между двумя этими партиями, несмотря на соглашение о формировании правительства, существует множество идеологических разногласий.

Как сообщало ИА REGNUM, две партии достигли соглашения поздно вечером 28 августа. Таким образом, если правительство будет сформировано ими, самая популярная партия Италии «Лига» останется в стороне и уйдет в оппозицию.

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