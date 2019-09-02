Белград, , 09:17 — REGNUM Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич отреагировал на назначение Мэттью Палмера, заместителя государственного секретаря США, на должность специального представителя главы Государственного департамента по Западным Балканам.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в Белграде назначение Палмера на эту должность восприняли как признак того, что администрация США стремится придать новый стимул переговорам между Белградом и Приштиной.

«Это знак того, что Соединенные штаты желают воплотить в конкретные действия то, о чем они постоянно говорят, то есть способствовать скорейшему разрешению вопроса, другими словами подтолкнуть все стороны на Западных Балканах к строительству мира и региональной стабильности», — заявил Дачич.

По словам Дачича, назначение Палмера не стало для него сюрпризом, поскольку тот и раньше в какой-то степени выполнял ту же функцию.