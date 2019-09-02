Приштина, , 09:07 — REGNUM 30 августа Мэттью Палмер был назначен специальным представителем государственного секретаря США по Западным Балканам.

Мэттью Палмер Al.usembassy.gov

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в Косово данную новость восприняли с воодушевлением.

Так, 31 августа президент Косово Хашим Тачи опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter поздравление Палмеру, в котором написал следующее:

«Приветствую назначение Палмера на пост специального представителя по Западным Балканам и приветствую возрастающую роль США в интеграции Косово и всего нашего региона в Евро-атлантический клуб наций».