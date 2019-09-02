Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Российская гражданка Мария Бутина держится стойко, находясь в американской тюрьме. Об этом говорится в опубликованном 2 сентября сообщении посольства РФ в США.

«Россиянка жалоб на здоровье и условия содержания не имеет», — отметили дипломаты.

Бутина, говорится в сообщении, поблагодарила всех, кто переживает за неё и оказывает поддержку. Она надеется скорее вернуться на родину. Посольство продолжит защищать интересы соотечественницы и следить за процедурой её депортации в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года и обвинили в шпионаже и попытках внедриться в американское оружейное лобби. В настоящее время гражданка России содержится в тюрьме города Таллахасси в штате Флорида.

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