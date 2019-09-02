Париж, , 08:12 — REGNUM Сто активистов собрались в воскресенье вечером, 1 сентября, на площади Трокадеро в Париже, чтобы осудить насилие в семье и убийство женщин, сообщает Le Figaro.

Размахивая плакатами, посвященными каждой из жертв, демонстранты отдавали дань памяти убитым женщинам, выкрикивая по очереди их имена.

«Мы хотим миллиард, а не миллион. Нам нужен миллиард евро, чтобы эффективно бороться с насилием в семье», — заявляли протестующие.

Напомним, за 2018 год министерство внутренних дел Франции выявило 121 случай преднамеренного убийства женщин.