Вашингтон, , 07:55 — REGNUM США готовы помочь Украине реализовать свой энергетический потенциал, заявил министр энергетики США Рик Перри 1 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Украинский военный перед американскими автомобилями «Хаммер» Mil.gov.ua

«США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки», — написал он.

Чиновник назвал продуктивной встречу с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком и министром энергетики Украины Алексеем Оржелем.

Перри также высоко оценил меморандум, подписанный между США, Польшей и Украиной.

«Меморандум о сотрудничестве США, Польши и Украины окончился победой для энергетической и экономической и национальной безопасности всех трёх стран», — рассказал он.

Напомним, 31 августа в Варшаве представителями США, Польши и Украины было подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в газовой сфере. В частности, документ регулирует поставки американского сжиженного газа через Польшу на территорию Украины.

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