Вашингтон, 2 сентября 2019, 07:55 — REGNUM США готовы помочь Украине реализовать свой энергетический потенциал, заявил министр энергетики США Рик Перри 1 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
Чиновник назвал продуктивной встречу с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком и министром энергетики Украины Алексеем Оржелем.
Перри также высоко оценил меморандум, подписанный между США, Польшей и Украиной.
Напомним, 31 августа в Варшаве представителями США, Польши и Украины было подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в газовой сфере. В частности, документ регулирует поставки американского сжиженного газа через Польшу на территорию Украины.
Читайте также: Польша, США и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере