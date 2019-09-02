- В огне и под огнём: боевики ВСУ не дают тушить Коминтерново;
- Надежды не оправдались: страны Прибалтики вычеркнули из истории СССР;
- Как ценность не значится: в Молдавии глумятся над памятью о Великой Отечественной войне;
- Не страдать, а искать: президент Белоруссии призвал найти рынки сбыта сахара;
- Всё по-новому: в России изменились правила призыва в армию.
2 сентября 2019, 10:00 — REGNUM Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.
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