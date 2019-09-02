Москва, , 07:48 — REGNUM Польша должна быть названа в учебниках главным виновником начала Второй мировой войны. Такую точку зрения выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя нежелание польской стороны приглашать Россию на памятные мероприятия.

«Нужно раз и навсегда указать во всех учебниках — Польша главный виновник начала Второй мировой войны», — написал политик в Telegram.

Именно польский лидер Юзеф Пилсудский стремился к союзничеству с Гитлером в 1930-х годах, и в 1934 году подписал пакт с нацистским лидером. Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была среди тех, кто ему аплодировал, заявил Жириновский.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши не стали приглашать Россию на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В польском МИД это объяснили, в частности, «сменой подхода к историческим вопросам». Москва осудила Варшаву за такое решение. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимом перечеркивании исторической памяти.

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