Москва, 2 сентября 2019, 07:46 — REGNUM Сегодня, 2 сентября, президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Иркутскую область, сообщается на сайте Кремля.
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Глава государства ознакомится с ходом восстановительных работ после сильнейших паводков в регионе.
Также Путин проведёт совещание по вопросу обеспечения граждан, пострадавших от наводнения, жильём, а позже посетит школу в городе Тулуне.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Иркутской области анонсировали сегодня, 30 августа, открытие сайта для граждан, пострадавших от мощнейшего наводнения, — «иркутскпаводок.рф».
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