Москва, , 07:46 — REGNUM Сегодня, 2 сентября, президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Иркутскую область, сообщается на сайте Кремля.

Подробнее: Путин посетит Приангарье и проверит, как идут восстановительные работы

Глава государства ознакомится с ходом восстановительных работ после сильнейших паводков в регионе.

Также Путин проведёт совещание по вопросу обеспечения граждан, пострадавших от наводнения, жильём, а позже посетит школу в городе Тулуне.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Иркутской области анонсировали сегодня, 30 августа, открытие сайта для граждан, пострадавших от мощнейшего наводнения, — «иркутскпаводок.рф».

Читайте также: Для пострадавших от наводнения в Приангарье создан сайт «иркутскпаводок.рф»