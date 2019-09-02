Бейрут, , 07:33 — REGNUM Миротворцы из Вооруженных сил Казахстана в Ливане приведены в полную боевую готовность после авиационного и артиллерийского удара Израиля по окрестностям поселения Мару Ар-Рас, Айтарун, Ярун. Об этом 2 августа сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на министерство обороны республики.

В оборонном ведомстве Казахстана уточнили, что в настоящее время уровень опасности снят. В результате обстрела казахстанские военнослужащие не пострадали. Обстановка характеризуется как спокойная.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября военнослужащие Вооруженных сил Израиля открыли огонь по приграничной территории Ливана в ответ на ракетный обстрел территории своей страны.

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