Киев, , 07:36 — REGNUM Страны Запада не спешат компенсировать Украине потери, связанные с гражданской войной в Донбассе. Об этом заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский 30 августа в интервью изданию «Цензор.нет».

"Я не критикую взаимодействие с США. Я говорю, что мы потеряли из-за нашей прозападной политики…, вероятно, $100 млрд ВВП, а потом они компенсируют $3 млрд. Еще и не просто, а в долг. Твой же доллар отдать тебе под проценты», — заявил он.

По мнению Коломойского, Запад должен компенсировать Украине потери, связанные с гражданской войной в Донбассе, в двукратном размере:

«У нас из-за войны пол-ВВП украли — $100 млрд! Так может, они нам должны $200 млрд дать взамен?»

Бизнесмен раскритиковал Международный валютный фонд (МВФ) за то, что он взаимодействует с Украиной только в сфере экономики, не учитывая геополитики:

«МВФ дали $15 млрд, а обратно забрали 13 — они чистые мироеды и кровопийцы. Их Украина как таковая не интересует. Более того, у них геополитика совершенно разделена с бизнес-интересами. Зачастую бизнес-интересы превалируют», — добавил он.

Как сообщало издание «Цензор.нет», ранее Коломойский заявил, что главным показателем качества работы президента Украины Владимира Зеленского будет количество граждан Украины, вернувшихся в страну из-за рубежа. Если вернётся хотя бы три миллиона, Зеленского можно избрать на второй срок.

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