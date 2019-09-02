Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Американские военные нанесли целенаправленный и точечный воздушный удар по террористам в сирийской провинции Идлиб, но российские СМИ распространили в связи с этим «неточные заявления». Об этом заявил представитель госдепартамента США, передают «Вести».

ВВС США Иван Шилов © ИА REGNUM

Американский дипломат упрекнул российских журналистов в искажении ситуации вместо того, чтобы «подчеркивать гуманитарный кризис, который усугубляется режимом Башара Асада и его союзниками». Атака, пояснил он, была направлена против лидеров «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, которые планируют террористические атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября военно-воздушные силы США нанесли удары по населенным пунктам в провинции Идлиб, объяснив это необходимостью уничтожить командный пункт «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным российских военных, атака повлекла за собой разрушения и многочисленные жертвы. Более того, дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне Идлиб оказалось под угрозой.

Читайте также: После удара США в Идлибе есть многочисленные разрушения и жертвы

А также: Стали известны подробности американского удара по Идлибу